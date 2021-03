VL a Reggio, ci sono anche Massenat ed Eboua

Eccola la partita in cui Pesaro può e deve sbloccarsi, quella in casa di Reggio Emilia. Ultima a -4 dalla VL (insieme a Varese e Cantù) sempre ko nelle ultime 6 di campionato e appena eliminata dalla Europe Cup. L’occasione giusta per riprendere a marciare, anche perché, dopo aver ritrovato Repesa, i biancorossi rimpolpano il roster coi ritorni di Paul Eboua e Frantz Massenat. Ovviamente nessuno dei due sarà a pieno regime, avendo iniziato ad allenarsi col gruppo solo in settimana. Particolare pazienza la si dovrà avere con Massenat, fermo da tre mesi abbondanti causa frattura alla mano. Per Eboua, tra le poche note liete della scorsa stagione, l’esordio bis in VL arriva in coda al sogno americano, concretizzatosi nella G-League coi Long Island Nets.









Il mancato accesso ai playoff ha messo fine al tutto, così, in attesa di riprovarci l’anno prossimo, eccolo di nuovo a Pesaro, con la quale era sempre rimasto in contatto. Di fronte c’è una Reggio in continuo mutamento, oltre che in difficoltà. Il -26 interno con Trieste è costato la panchina a Martino, il cui sostituto Caja ha cominciato perdendo la sfida tra ultime con la Fortitudo. Nel parco giocatori, via Bostic (direzione Brindisi) e Sutton, dentro la guardia Lemar – dai turchi del Gaziantep - e il centro ex Fortitudo Sims, dalla Corea. E rispetto all’andata s’è aggiunto il tiratore Koponen, uscito dal Bayern e con in curriculum anche Barça, Khimki e Virtus.