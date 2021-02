VL a Trento, Repesa: "Siamo di nuovo al completo, mi aspetto una partita solida"

Alle 17 di domani la VL Pesaro sarà ospite di Trento. Squadra reduce dal cambio in panchina - via Brienza, sostituito dal suo vice Molin - e che in classifica sta a -4 da Pesaro. Ma non per questo da sottovalutare, visto il buon percorso nelle coppe e il netto successo nella sfida di andata alla Vitrifrigo. "Si parla di una squadra molto profonda, costruita per giocare due partite a settimana, molto atletica e fisica - dice il coach della VL Pesaro Jasmin Repesa - fino adesso hanno fatto un'Eurocup straordinaria, peccato per quella vittoria buttata via a Parigi, perché altrimenti, secondo me, sarebbero già qualificati al prossimo turno. Di sicuro ci aspetta un lavoro molto difficile, ci ricordiamo la partita dell'andata, nella quale ci hanno permesso poco con la loro fisicità e il loro atletismo. Da parte nostra ci aspettiamo una partita solida. Dopo un lungo periodo abbiamo avuto di nuovo la squadra al completo per tutti gli allenamenti della settimana. Tambone è rientrato, faticando ma con la solita voglia di aiutare e dare qualcosa alla squadra in ogni partita. Delfino sta molto meglio con la schiena, è riuscito a fare tre allenamenti abbastanza intensi, in questi tre giorni".