SERIE A VL a Trento, Repesa: "Siamo di nuovo al completo, mi aspetto una partita solida" Il coach di Pesaro: "Delfino sta molto meglio con la schiena, ha fatto allenamenti intensi in questi tre giorni".

Non ingannino il +4 in classifica e le sei sconfitte in fila avversarie, la trasferta che aspetta la VL Pesaro, sulla carta, non è di quelle agevoli. Troppo imprevedibile Trento, che da tutta la stagione viaggia a velocità diverse a seconda che si tratti di Italia o di Europa. In Serie A le difficoltà di cui si è detto hanno portato all'esonero di Brienza, congedato dopo il ko di domenica con la Fortitudo. Al suo posto Lele Molin, per 11 anni vice di Messina – che nel 2011 sostituì sulla panca del Real Madrid - e dal 2017 secondo sia a Trento che nell'Italia di Sacchetti. L'esordio da capo-allenatore ha portato il successo sul Metropolitans, capolista del girone di Eurocup dei trentini. Che nella competizione in questione invece sono sempre andati bene, tanto da essere ancora pienamente in corsa per i quarti. Formazione dunque da non sottovalutare, anche in virtù del netto successo nell'andata della Vitrifrigo. "Si parla di una squadra molto profonda, costruita per giocare due partite a settimana, molto atletica e fisica - dice il coach della VL Pesaro Jasmin Repesa - fino adesso hanno fatto un'Eurocup straordinaria, peccato per quella vittoria buttata via a Parigi, perché altrimenti, secondo me, sarebbero già qualificati al prossimo turno. Di sicuro ci aspetta un lavoro molto difficile, ci ricordiamo la partita dell'andata, nella quale ci hanno permesso poco con la loro fisicità e il loro atletismo. Da parte nostra ci aspettiamo una partita solida".

Di buono c'è che, tolto il lungodegente Massenat, nell'ultima settimana Repesa ha finalmente avuto a disposizione tutto il roster a tempo pieno: "Tambone è rientrato, faticando ma con la solita voglia di aiutare e dare qualcosa alla squadra in ogni partita. Delfino sta molto meglio con la schiena, è riuscito a fare tre allenamenti abbastanza intensi, in questi tre giorni".

Repesa si sofferma anche Justin Robinson, a lungo tra i trascinatori della VL ma ultimamente un po' giù di tono: "Nelle ultime tre partite non ha fatto quello che voleva e quello che noi ci aspettavamo da lui, ma non c'è nervosismo. Abbiamo parlato, si è scusato, si vede che non è soddisfatto delle sue prestazioni: aspettiamo che ritorni in forma".



