PARLA IL PRESIDENTE VL, Costa: "Grazie a Carpegna Prosciutto abbiamo uno dei primi 5 coach d'Europa" Sul mercato: "Priorità agli italiani, ce ne sono tanti liberi ma hanno pretese eccessive".

Rinnovo del legame col main sponsor, presentazione di Repesa, ingaggio di Delfino: tutte notizie importanti per la VL Pesaro, come sottolinea il presidente Ario Costa: "Credo che il rinnovo dello sponsor Carpegna Prosciutto sia una cosa importantissima, vitale per il futuro della VL: ci ha permesso di portare qui un allenatore che credo sia tra i primi 5 d'Europa, una grande persona, un grande personaggio e un grande tecnico. Siamo arrivati anche alla firma con Carlos Delfino, per il prossimo anno sarà un nostro giocatore. Un giocatore d'esperienza e di sicuro affidamento".

Delfino è il terzo giocatore della nuova rosa della VL Pesaro, che rinnova la formula dei 5 italiani + 5 stranieri: nel primo lotto rientrano sia il nuovo acquisto che Zanotti, nel secondo, per ora, c'è solo Drell. La priorità però, sottolinea, Costa, riguarda gli italiani: "ce ne sono tanti fermi e secondo noi hanno pretese eccessive: lavoriamo giorno per giorno, come ha detto Repesa non dobbiamo avere fretta. Tutto ciò che facciamo lo facciamo per dare soddisfazioni al grande pubblico di Pesaro: per l'inizio della stagione speriamo di riuscire a riempire il nostro palazzetto almeno per il 50% della capienza".

