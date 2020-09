VL: il Corriere della Sera sbaglia partita La Carpegna Prosciutto batte Brindisi ma il titolo dell'articolo del quotidiano "assegna" la vittoria ai pugliesi.

Divertente errore oggi sulle pagine sportive del Corriere della Sera. Il titolo lancia infatti un "Ok Sassari e Brindisi" che sa di precotto. Si tratta di un titolo infatti evidentemente preparato in anticipo e magari regolato sulla stagione scorsa dei marchigiani. Nel testo invece la cronaca è corretta e si dà conto della vittoria della Carpegna Prosciutto Pesaro contro Brindisi. Titolo vecchio insomma e squadra nuova. Magari, in un mondo scaramantico come quello sportivo, un titolo sbagliato può anche portare bene, potrebbero dire i tifosi pesaresi.



