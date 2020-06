VL, il giorno della verità

Ancora poche ore di attesa e poi i tifosi della Vuelle conosceranno il futuro. La dirigenza pesarese ha convocato per le 17 una conferenza stampa nella quale sarà resa nota la scelta, se cioè iscrivere la squadra al campionato di serie A o chiedere il riposizionamento in A2. Dopo l'annata complicata, chiusa con una sola vittoria, e con le difficoltà di budget, si è resa necessaria una riflessione tra il neo consulente Livio Proli, il main sponsor, e il consorzio della Victoria Libertas. Una volta formalizzata l'iscrizione al campionato, via al progetto tecnico con un roster completamente rinnovato e un nuovo allenatore in panchina.