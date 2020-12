VL Pesaro a Treviso in cerca della quinta vittoria in fila

Le due settimane di pausa per le nazionali hanno fatto da Natale in anticipo per la VL Pesaro, permettendole di recuperare con calma anche gli ultimi positivi al covid. Massenat e Serpilli settimana scorsa, Drell pochi giorni fa: ora il gruppo è al completo, anche se domenica, ai tre in questione, non si potrà chiedere la luna. "I sei giocatori che hanno giocato l'ultima partita hanno approfittato di queste due settimane lavorando molto bene - dice coach Jasmin Repesa - sono pronti di sicuro. Quelli che sono rimasti fuori invece hanno bisogno di un po' più di tempo".





Per quanto non ancora al top, il rientro di Massenat aggiunge un'opzione importante a una VL lanciata da quattro successi in fila, valsi il terzo posto. Per il pokerissimo si va da Treviso: squadra ondivaga – 3 vittorie e 4 ko, ma con Milano e Brindisi già incontrate – e a sua volta rimasta ferma quasi un mese, per quanto sempre per focolai altrui. Ieri l'amaro ritorno in campo nel recupero con Reggio Emilia, un -24 frutto di una ripresa tremenda e della serata no di David Logan. Una delle poche per la guardia classe '82, secondo in classifica marcatori con 20.1 di media e con già due trentelli a referto. Menetti può contare anche sul nazionale Akele, su Russell – prezioso per punti e assist – su Chillo e su Mekowulu, l'ex Sassari però resta il fulcro del gioco nonché primo da ingabbiare. "Dobbiamo essere pronti, non ripetere gli errori commessi da altre squadre che li hanno incontrate e fare di tutto per fermarlo - aggiunge Repesa - non sarà facile di sicuro, lui prenderà i suoi tiri. Ma dovremo provare ad abbassare le sue percentuali, visto che tira col 60% da due e con oltre il 45% da tre".