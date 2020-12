SERIE A VL Pesaro a Treviso in cerca della quinta vittoria in fila Il focolaio di covid è un ricordo: Repesa ha tutti a disposizione.

Le due settimane di pausa per le nazionali hanno fatto da Natale in anticipo per la VL Pesaro, permettendole di recuperare con calma anche gli ultimi positivi al covid. Massenat e Serpilli settimana scorsa, Drell pochi giorni fa: ora il gruppo è al completo, anche se domenica, ai tre in questione, non si potrà chiedere la luna. "I sei giocatori che hanno giocato l'ultima partita hanno approfittato di queste due settimane lavorando molto bene - dice coach Jasmin Repesa - sono pronti di sicuro. Quelli che sono rimasti fuori invece hanno bisogno di un po' più di tempo".

(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});



Per quanto non ancora al top, il rientro di Massenat aggiunge un'opzione importante a una VL lanciata da quattro successi in fila, valsi il terzo posto. Per il pokerissimo si va da Treviso: squadra ondivaga – 3 vittorie e 4 ko, ma con Milano e Brindisi già incontrate – e a sua volta rimasta ferma quasi un mese, per quanto sempre per focolai altrui. Ieri l'amaro ritorno in campo nel recupero con Reggio Emilia, un -24 frutto di una ripresa tremenda e della serata no di David Logan. Una delle poche per la guardia classe '82, secondo in classifica marcatori con 20.1 di media e con già due trentelli a referto. Menetti può contare anche sul nazionale Akele, su Russell – prezioso per punti e assist – su Chillo e su Mekowulu, l'ex Sassari però resta il fulcro del gioco nonché primo da ingabbiare. "Dobbiamo essere pronti, non ripetere gli errori commessi da altre squadre che li hanno incontrati e fare di tutto per fermarlo - aggiunge Repesa - non sarà facile di sicuro, lui prenderà i suoi tiri. Ma dovremo provare ad abbassare le sue percentuali, visto che tira col 60% da due e con oltre il 45% da tre".

(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});





I più letti della settimana: