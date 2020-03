VL Pesaro, Ario Costa: "Restiamo uniti, insieme ce la faremo!” Il presidente della Carpegna Prosciutto Basket Pesaro scrive ai tifosi e alla città di Pesaro.

Il Presidente della Carpegna Prosciutto Basket Pesaro Ario Costa invia un messaggio a tutti i tifosi biancorossi e alla città di Pesaro duramente colpiti dall'emergenza in corso legata alla diffusione del Coronavirus (Covid-19):

“Ci troviamo in un momento difficile: tutti noi sappiamo che la nostra stagione non è andata come avremmo voluto e sperato. Ora però tutto ciò che riguarda il parquet e l’aspetto agonistico deve passare in secondo piano per lasciare spazio alla partita più importante. Una partita che purtroppo durerà più dei soliti 40 minuti e in cui tutti noi siamo chiamati a fare del nostro meglio e a dare tutto quello che abbiamo per vincere questa sfida”.

“Siete sempre stati il sesto uomo in campo – prosegue il Presidente – insieme abbiamo vissuto grandi emozioni e ancora una volta come un’unica grande squadra dobbiamo arrivare al traguardo più importante. Ci sarà tempo per tornare sulle tribune della Vitrifrigo Arena per sostenere i colori biancorossi e per pensare di nuovo alle vittorie e alle sconfitte della Vuelle. Oggi abbiamo un avversario difficilissimo da sconfiggere come il Covid-19 ma solo tutti insieme come un’unica grande squadra possiamo vincere questa partita. Seguiamo le indicazioni delle autorità e restiamo a casa: in questo modo dopo una primavera difficile e diversa dalle altre sono sicuro che potremo tornare tutti insieme ad abbracciarci ancora più felici di prima.

Restiamo uniti, insieme ce la faremo!”.



