VL Pesaro, battere Brescia assicura la Final Eight di Coppa Italia

Con Trento-Virtus Bologna di domani si apre l'ultimo turno di andata della Serie A. E, di conseguenza si va a delineare il quadro delle partecipanti alla Coppa Italia, alla quale accedono quelle che, al giro di boa, sono le prime 8 in classifica. Già qualificate Milano, Brindisi, Sassari e Virtus, restano da determinare le altre quattro. In ballo c'è anche la VL Pesaro, impegnata domenica alle 18, in casa, con Brescia. I biancorossi al momento sono sesti a pari merito con altre quattro squadre e in caso di successo sui lombardi sarebbero certi partecipare alle Final 8, in programma al Forum di Assago dall'11 al 14 febbraio. In caso di sconfitta invece la VL dovrebbe sperare in un arrivo di gruppo e affidarsi alla classifica avulsa, ma le possibilità di qualificazione si ridurrebbero drasticamente: delle 25 combinazioni possibili, solo 3 le darebbero il pass.





Se la VL perde con Brescia va in Coppa Italia, da 8°, se arriva alla pari con:

- Brescia, Trieste, Reggio Emilia, Treviso, Fortitudo, Cremona

- Cremona, Treviso, Reggio, Brescia (solo se con Brescia perde con meno di 14 punti)

- Brescia, Trieste, Cremona, Reggio Emilia, Treviso