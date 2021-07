VL Pesaro, Beretta: "La città ha bisogno di vedere un buon basket da inizio a fine campionato" L'AD della Carpegna Prosciutto: "Petrovic vuole andare in Europa? Spero di scoprire cosa vuol dire farlo nel basket".

Terzo anno come sponsor VL Pesaro per la Carpegna Prosciutto, il cui AD Andrea Beretta, presente alla presentazione di coach Aza Petrovic, benedice la scelta del nuovo corso: "Ci aspettiamo veramente tanto da lui e dalla squadra che sta formando. Si vede molta intensità e voglia di fare nei confronti della società, dello sponsor ma soprattutto di questa città, che ha bisogno di vedere un buon basket dall'inizio alla fine del campionato. Petrovic vuole andare in Europa? Non so cosa voglia dire, parlando di dinamiche di basket: spero di scoprirlo".

