SERIE A VL Pesaro, c'è un positivo nel gruppo squadra È asintomatico e si trova in isolamento.

VL Pesaro, c'è un positivo nel gruppo squadra.

La partita con Cremona ha gettato l'ombra del covid sull'ultima settimana della VL Pesaro e alla fine, nel gruppo squadra biancorosso, un positivo c'è. Asintomatico e già isolato, fa sapere il club in seguito al giro di tamponi di ieri mattina. Non è a rischio comunque la partita con Varese, in programma alle 20:45 di domani alla Vitrifrigo. Una serata sicuramente diversa dalle altre per la guardia Matteo Tambone, che nella scorsa stagione era nelle fila dei lombardi.

Nel video le parole di Matteo Tambone, guardia della Carpegna Prosciutto Pesaro.

