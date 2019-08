VL Pesaro, caso-doping per Blair: "Sottoposto a un procedimento dalla FIBA"

In casa VL Pesaro scoppia la grana DeJuan Blair. La società comunica l'arrivo in città del centro americano ma, al contempo, informa di “aver ricevuto nelle scorse ore comunicazione ufficiale dalla FIBA che l’atleta è sottoposto ad un procedimento promosso dalla stessa Federazione Internazionale che, seppur non chiarito nei suoi esatti termini, rischia di comprometterne l’effettivo utilizzo nell’imminente campionato. Per tali ragioni, si è provveduto a sollecitare l’Agente nonché gli Organi competenti a fornire quanto necessario affinché tale incresciosa situazione venga immediatamente chiarita al fine di non pregiudicare gli interessi sportivi, economici e di immagine della Vuelle, nonché le legittime aspettative degli sportivi pesaresi”.

Sul sito della Fiba, sezione Anti Doping Rules Violations, Blair risulterebbe sospeso per due anni (fino al 28 maggio 2021) per uso di ossimorfone ed ossicodone.