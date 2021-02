Frantz Massenat in data odierna ha effettuato i controlli clinici-strumentali programmati alla fine del secondo mese di riabilitazione. Al termine degli esami è stato aggiornato il protocollo riabilitativo. Alla fine del terzo mese successivo all’intervento chirurgico, come già previsto, verranno effettuati nuovi accertamenti per stabilire il definitivo rientro all’attività agonistica del giocatore.