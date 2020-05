VL Pesaro, Costa "annuncia" Proli: "Collaborazione già cominciata, si può dire" L'ex presidente di Milano sarà consulente del club, tuttora in bilico tra A e A2.

Passano i giorni, il tempo a disposizione – ancora quasi un mese – si accorcia, i dubbi sulla categoria alla quale iscriversi restano. La VL Pesaro è ancora in bilico tra A e A2, in attesa di capire l'entità del budget a disposizione e con la volontà di evitare una stagione come quella appena interrotta. In attesa di una decisione - che potrebbe arrivare anche a ridosso del fatidico 15 giugno - la certezza si chiama Livio Proli: l'ex presidente di Milano sarà consulente della società biancorossa, un legame non ancora ufficiale ma annunciato da Ario Costa.





Nel video le parole del presidente della VL Pesaro, Ario Costa.

I più letti della settimana: