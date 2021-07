VL Pesaro, Costa: "Avere Petrovic al mio fianco mi fa stare molto tranquillo"

Dopo anni di tentativi, Ario Costa è finalmente riuscito a portare il suo ex compagno di squadra Aza Petrovic sulla panchina della VL Pesaro: "La vita è bella perché ogni tanto qualche sogno si realizza - dice il presidente - ritengo che Aza sia uno tra i primi 5/6 allenatori d'Europa, leggendo il curriculum. Ed è questo che dobbiamo guardare noi, la nostra amicizia è una cosa a parte che non rientra nella professionalità dell'impegno che lui ha appena assunto. Sono strafelice di avere un allenatore importante per un progetto importante. Averlo al mio fianco mi fa stare molto tranquillo".