CAMBIO DELL'ORA VL Pesaro-Cremona slitta alle 18 Inizialmente era prevista per mezzogiorno.

VL Pesaro-Cremona slitta alle 18.

La Legabasket ha deciso di fare slittare alle 18 la sfida tra VL Pesaro e Cremona, originariamente in programma domani alle 12 alla Vitrifrigo. Ciò per permettere ai lombardi di affrontare la trasferta in completa sicurezza e nel rispetto del protocollo sanitario vigente.



(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});





I più letti della settimana: