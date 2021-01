SERIE A VL Pesaro, Delfino punta Brescia: "È la partita che conta per andare in Coppa Italia" Il capitano dei biancorossi: "C'è amarezza per come è andata con Milano, nel finale eravamo sgonfi. Meritiamo di stare tra le prime 8".

Il capitano della VL Pesaro Carlos Delfino analizza la sconfitta contro Milano ma è già concentrato sulla sfida di domenica prossima contro Brescia, che potrebbe regalare la qualificazione alla Final Eight di Coppa Italia: "È un vero peccato, abbiamo giocato una partita davvero intensa. Da protagonisti, come volevamo. Nel finale siamo rimasti sgonfi, senza gambe, abbiamo fatto un paio di sbagli non forzati. Loro hanno una rosa lunghissima, sono stati bravi a prendersi i tiri e a realizzarli. C'è un po' di amarezza, per essere stati vicini alla vittoria senza riuscire a prenderla. C'è comunque da essere ottimisti e pensare alla partita di domenica contro Brescia, che è quella che conta per accedere alla Coppa Italia. Dobbiamo vincere per accedere alla Coppa, è l'obiettivo che ci siamo preposti come gruppo e per quello che abbiamo fatto vedere in questa prima parte di stagione meritiamo di essere nelle prime 8".

