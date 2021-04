VL Pesaro, dopo Treviso doppia ammenda e inibizione per Cioppi e Amadori

Il giudice sportivo ha sanzionato la VL Pesaro per quanto accaduto nel finale con scintille della gara casalinga persa con Treviso. Per la VL 900 euro di ammenda per offese collettive e frequenti nei confronti degli arbitri e altra ammenda di 750 euro per presenza di persone non autorizzate nel tunnel di accesso agli spogliatoi a fine gara. Inoltre, il DS Stefano Cioppi e il presidente del Consorzio Pesaro Basket Luciano Amadori sono stati inibiti per 15 giorni (fino al 20 aprile) per comportamento irriguardoso ed intimidatorio nei confronti degli arbitri a fine gara, sanzione determinata tenendo conto della loro carica dirigenziale.