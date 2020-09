VL Pesaro, Drell: "Repesa mi ha aiutato tanto, vorrei restare per crescere" Per l'ala piccola classe 2000, ripescato dopo l'accantonamento dello scorso inverno, si vocifera di una possibile esperienza in prestito. Lui però vorrebbe rimanere.

Accantonato nella seconda parte della scorsa stagione, con la Supercoppa Italiana Henri Drell ha ritrovato il suo posto nella Carpegna Prosciutto Pesaro. Nel girone di Olbia, l'ala piccola classe 2000 ha brillato a corrente alternata, riuscendo comunque a fornire alcune prestazioni di alto profilo (22 punti e 10 rimbalzi con Roma, 12 punti con Brindisi).

Per lui si parla ora di un'esperienza in prestito, il ragazzo però vorrebbe restare per sfruttare al massimo l'opportunità di allenarsi con un tecnico come Repesa: "Essere in Serie A nella passata stagione è stata un'esperienza positiva per me, non avevo ancora 20 anni ed ero lo straniero più giovane del campionato. Aver preso parte alla Supercoppa agli ordini di un allenatore da Eurolega è stato importante, ho imparato tanto e ora penso di essere pronto per la nuova stagione, così come lo è la squadra. Repesa mi ha aiutato tanto, ha una visione molto chiara e interessante su quello che posso fare. Mi chiede di giocare in modo deciso, mi chiede di gettarmi su ogni pallone, prendere rimbalzi e passare. Di fare la cosa più semplice, di non cercare per forza la giocata perché se giochi facile tutto il resto arriva di conseguenza. Ovviamente preferirei crescere con questa squadra. Oltre al coach, qui c'è un veterano dell'NBA come Carlos Delfino, gente come Frantz Massenat che ha fatto l'Eurocup e giocato in campionati di alto livello. È meglio stare qui e imparare".

