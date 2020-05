BASKET VL Pesaro e Proli sempre più vicini? L'ex presidente dell'Olimpia Milano potrebbe essere il nuovo consulente della società.

A gennaio la VL Pesaro era l'unica squadra di Serie A a sapere come sarebbe finita la sua stagione, oggi invece, nel marasma generale del basket italiano, è forse una di quelle dal futuro più indefinito. Ancora Serie A, autoretrocessione in A2 o addirittura, nel caso più estremo e al momento meno probabile, chiusura dell'attività: dipenderà tutto dal budget, che come ha detto Ario Costa dovrà essere implementato, se si vorrà conservare la massima serie. Incassato il sostegno del consorzio – ma sull'entità del contributo economico è tutto ancora da vedere – c'è da capire se proseguirà il rapporto col main sponsor, la Fratelli Beretta, e in tal senso se ne saprà di più a metà maggio. Incoraggianti, in termini di futuro, le voci che vogliono Livio Proli vicino a diventare consulente della società. Luciano Amadori, presidente del Consorzio, ha confermato che l'ex n°1 dell'Olimpia Milano ha parlato sia con lui che con Costa. Per la panchina invece è uscito il nome di Massimo Cancellieri, che prima dello stop guidava Ravenna ed era primo nel Girone Est di A2. C'è poi il discorso del rimborso degli abbonati, tema che – magari al pari di quelli relativi a Proli e all'allenatore – saranno oggetto della conferenza stampa che la VL dovrebbe organizzare per la prossima settimana. Novità anche per la nuova stagione di A1: sta prendendo quota l'idea di far partire il campionato a metà novembre, per ridurre il più possibile il numero di gare a porte chiuse.

I più letti della settimana: