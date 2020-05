VL Pesaro e Proli sempre più vicini. Serie A da metà novembre?

Livio Proli è sempre più vicino ad essere il nuovo consulente della VL Pesaro. L'accordo con l'ex presidente dell'Olimpia Milano, che ha già parlato sia con Ario Costa che col presidente del Consorzio Luciano Amadori, potrebbe essere annunciato già la prossima settimana, quando i biancorossi terranno una conferenza stampa nella quale si parlerà anche del rimborso degli abbonati. Per la panchina invece gira il nome di Massimo Cancellieri, che prima dello stop guidava Ravenna ed era primo nel Girone Est di A2. Novità anche per la nuova stagione di A1: sta prendendo quota l'idea di far partire il campionato a metà novembre, per ridurre il più possibile il numero di gare a porte chiuse.