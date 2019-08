VL Pesaro, ecco Pusica: "Felice di essere in Italia, sono un giocatore all around"

Vasilije Pusica

Tra i volti nuovi della VL Pesaro c'è Vasilije Pusica, guardia serba classe '95 proveniente dal Partizan Belgrado e fresco di uscita dalla Northeastern University: "Mi aspetto di trovare un contesto difficile, so quanto è competitivo il campionato italiano e so che ci sono tanti bravi giocatori e ora si è aggiunto anche Teodosic. Quindi credo sarà una campionato davvero avvincente e sono molto contento di cominciare la mia carriera da professionista in Italia. So che Pesaro è una squadra storica, che negli anni della Scavolini ha vinto tanti titoli e avuto in rosa tanti grandi giocatori. Sulle ultime stagioni non so molto, non l'ho seguita tanto in questi anni. Però so che si tratta di un club storico e so quanto sia importante il basket per la città di Pesaro. Credo di potermi definire un giocatore in grado di fare tutti i ruoli, da guardia tiratrice posso portare molti punti ma sono bravo anche nel passare e nel portare blocchi a favore dei compagni senza palla, mi piace creare per me stesso e per loro".