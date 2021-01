MERCATO VL Pesaro, Gerald Robinson non prolungherà: ha firmato col Dijon Il contratto tra l'americano e i biancorossi scade il 15 febbraio, al termine della Coppa Italia.

Al termine della Coppa Italia, Gerald Robinson passerà dalla VL Pesaro al Dijon. Il club francese ha ufficializzato l'ingaggio dell'americano ex Virtus Roma per il prosieguo della stagione in corso. Arrivato per sostituire l'infortunato Massenat, Robinson si è legato alla VL fino al 15 febbraio, ossia fino al termine della Final Eight del Mediolanum Forum. Nelle quattro gare agli ordini di Repesa ha registrato 6.8 punti e 4.8 assist di media, sfiorando il doppio 10 nella vittoria con Cantù di domenica scorsa.

