SERIE A2 VL Pesaro, il capitano sarà Tambone. E Tevin Mack si presenta alla città La guardia eredita il ruolo da Bucarelli. Lo statunitense è l'ultimo acquisto estivo: arriva dalla Grecia

VL Pesaro, il capitano sarà Tambone. E Tevin Mack si presenta alla città.

Sarà Matteo Tambone il capitano della VL Pesaro nella stagione 2026/27 di Serie A2. Lo ha annunciato la stessa società marchigiana, spiegando che la guardia classe 1994, con già 167 presenze in biancorosso alle spalle, prenderà il ruolo ricoperto fino allo scorso anno da Lorenzo Bucarelli, passato a Udine in estate. “Ringrazio il club e lo staff tecnico per avermi assegnato il ruolo da capitano - commenta -. Esserlo in una piazza come Pesaro è una grande responsabilità ed è per me motivo di orgoglio. Sarà importante riuscire a trasmettere quella voglia di lottare su ogni pallone che ci ha contraddistinto la scorsa stagione per ricreare quella sinergia ed entusiasmo tra noi e il nostro pubblico”.

Contemporaneamente la VL, da quest'anno CMT Orange Tools Pesaro, dopo aver finalmente trovato quel main sponsor che inseguiva da tempo, ha presentato ai tifosi l'ala statunitense Tevin Mack, lo scorso anno miglior marcatore del campionato greco con 18.3 punti di media, oltre a 4.6 rimbalzi e 1.1 assist messi a referto con il Kolossos Rodi. Classe 1997, noto principalmente per le proprie capacità realizzative, può giocare da guardia tiratrice, ala grande e ala piccola e sarà per la seconda volta in carriera in Italia, dopo aver giocato nel 2021/22 con Capo d'Orlando, sempre in A2, dove realizzò 18.2 punti di media in 33 partite. Non ci sarà, però, nella semifinale di Supercoppa di A2 in programma domani contro Rimini, in quanto il nullaosta per poterlo schierare non è ancora arrivato alla VL.

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