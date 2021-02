VL Pesaro: il coach Repesa è positivo al Covid

Il coach della Carpegna Prosciutto Basket Pesaro, Jasmin Repesa, è risultato positivo al Covid. Gli allenamenti sono stati affidati al vice Paolo Calbini, anche se la VL Pesaro non scenderà in campo domenica per la rinuncia della Virtus Roma. “Non so dove posso averlo preso perché non ho incontrato nessuno”, è il commento di Repesa al Resto del Carlino.

