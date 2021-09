MERCATO VL Pesaro, il nuovo play è Tyler Larson Classe '91, l'americano è reduce dalla stagione coi tedeschi del Bamberg.

Bocciato subito il brasiliano Caio Pacheco, la VL Pesaro ha già trovato il nuovo play titolare. Ufficiale l'ingaggio di Tyler Larson, classe '91 reduce dall'esperienza al Bamberg, col quale ha preso parte all'ultima Champions League. In Europa dal 2015, Larson ha disputato anche l'Eurocup, con le maglie di Francoforte e Oldenburg. Per lui sarà un ritorno in Italia, dove è già sceso in campo con Varese nel 2018.





