VL Pesaro, in attesa degli ultimi colpi ecco Eboua e Totè

In attesa del play e del centro stranieri – da mettere in quintetto titolare con Drell, Barford e Thomas – la VL Pesaro ha presentato, insieme allo sponsor Carpegna Prosciutto, due degli ultimi innesti: l'ala piccola Paul Eboua e l'ala grande Leonardo Totè, arrivati in prestito dalla Stella Azzurra Roma e dalla Reyer Venezia.

Eboua – camerunese classe 2000 – è reduce dall'A2 giocata a Roseto e si presenta con un sogno chiamato NBA, per la quale si era dichiarato eleggibile anche all'ultimo Draft. Esordio in A pure per il classe '97 Totè che nelle ultime 4 stagioni si è esibito a sua volta in A2 con Brescia, Verona e Jesi.





Nel servizio le parole di Paul Eboua e Leonardo Totè, ala piccola e ala grande della VL Pesaro.