SERIE A VL Pesaro: ingaggiato Justin Wright-Foreman Arriva a Pesaro dopo aver collezionato una media di 29.3 minuti e 18.3 punti a partita in G-League con i Capitanes de Ciudad de México

La Carpegna Prosciutto Basket Pesaro ha trovato l’accordo con Justin Wright-Foreman. Guardia di 26 anni, nel 2019 si dichiara eleggibile al Draft NBA e viene selezionato al secondo giro – come 53^ scelta assoluta – dagli Utah Jazz che lo utilizzano nella loro franchigia NBA e nella loro formazione in G-League. Anche nel campionato successivo è nella Lega di sviluppo statunitense, poi nel 2021 approda in Europa, acquisendo esperienza nelle tre stagioni seguenti con il Roanne in Francia, il Petkim in Turchia e il Brose Bamberg in Germania.

