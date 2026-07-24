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VL Pesaro, la guardia arriva dalla Virtus in prestito: il giovane azzurro Accorsi

24 lug 2026
VL Pesaro, la guardia arriva dalla Virtus in prestito: il giovane azzurro Accorsi

La VL Pesaro pesca dalla Virtus Bologna, prendendo in prestito un giovane di prospettiva: Matteo Accorsi. Classe 2007, guardia di 191 centimetri, sarà in biancorosso per una stagione. Accorsi è cresciuto nel settore giovanile della Virtus, con cui ha vinto lo scudetto 2024/25 e poi la Next Gen Cup 2025/26 (competizione riservata alle squadre Under 19 di Serie A).

Lo scorso anno ha fatto stabilmente parte della prima squadra, esordendo anche in Eurolega. A livello di Nazionali, ha una medaglia d'argento agli Europei under 16, una ai Mondiali under 17 e una di bronzo agli Europei under 18, ma ha anche partecipato agli Europei under 20 da poco terminati.




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