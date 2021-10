VL Pesaro, Luca Banchi è il nuovo coach

Bel colpo della VL Pesaro che per sostituire il dimissionario Aza Petrovic ingaggia Luca Banchi. Già vincitore di uno scudetto con Milano nel 2014 (più un altro, revocato, con Siena) tra 2018 e 2019 Banchi ha allenato in giro per l'Europa, in formazioni impegnate nelle coppe: prima Bamberg in Eurolega, poi l'Aek Atene in Champions League - con tanto di conquista della Coppa Intercontinentale - e infine il Lokomotiv Kuban in Eurocup. Al ruolo di coach di Pesaro, Banchi abbinerà quello di CT della Lettonia, che guida dallo scorso marzo.