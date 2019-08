La VL Pesaro tampona l'emergenza-centro con Tautvydas Lydeka, già in biancorosso dal 2010 al 2012 e nella stagione 2015/16. Due mesi di contratto per il 36enne lituano che dopo la fine dell'esperienza in A2 col Derthona si stava allenando con Treviso. Domani sosterrà le visite mediche.