VL Pesaro, Magnifico: "Ottimo lavoro di squadra. Manca un elemento sotto canestro, se Eboua non fosse scelto al Draft NBA..."

L'intervista a Walter Magnifico

Walter Magnifico, storica bandiera della VL Pesaro e ora responsabile del settore giovanile dei marchigiani, spende parole d'elogio per il lavoro dei ragazzi di Repesa, che hanno vinto 3 delle 4 partite di Supercoppa sin qui disputate e comandano il Girone insieme a Sassari: "Quello che balza agli occhi immediatamente è il lavoro di squadra, sono tutti al servizio della squadra e nessuno deve ergersi a protagonista. Certamente Delfino ha dato un esempio di attaccamento, lavoro e spirito di sacrificio enorme che può servire moltissimo. Come già evidenziato dal coach, la squadra potrebbe aver bisogno di un altro elemento un po' più di peso sotto canestro o che possa aprire il gioco come n°4".

E proprio in tema di mercato, Magnifico apre al ritorno di Paul Eboua, uno dei più positivi nell'ultima, drammatica stagione pesarese. Il camerunense - ma di formazione italiana - si è dichiarato per il Draft NBA: "Noi tutti ci auguriamo il meglio per Eboua, quindi se questa esperienza NBA dovesse partire gli faremmo il nostro in bocca al lupo più sincero. Se ciò non dovesse avvenire, credo che con i contatti già avviati e con i rapporti che ci sono tra lui e la VL... chissà che possa concretizzarsi".