VL Pesaro, Massenat si opera: fuori per tre mesi

La Carpegna Prosciutto Pesaro dovrà fare a meno della guardia Frantz Massenat per i prossimi tre mesi. L'americano, che nella partita vinta contro Brindisi ha riportato la frattura scomposta del radio e la sublussazione dell’ulna del braccio destro, sarà operato mercoledì presso il Policlinico Universitario di Modena. Lo ha comunicato la società che a questo punto sarà probabilmente costretta a tornare sul mercato, visto il ruolo cruciale che Massenat ricopriva nel quintetto di Repesa. Occhi puntati sui giocatori svincolati dopo il ritiro della Virtus Roma: quelli che potrebbero fare al caso della VL sono Tommaso Baldasso, già vicino all'approdo in biancorosso in estate, e Gerald Robinson.