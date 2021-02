SERIE A VL Pesaro, Massenat: "Spero di tornare in campo a marzo" La guardia si è infortunata contro Brindisi e scalpita per rientrare: "Ho ricominciato a correre, a fine mese sarò visitato di nuovo".

Ci vorrà ancora un mesetto prima di rivedere Frantz Massenat con la canotta della VL. La guardia è ancora alle prese coi postumi dell'infortunio subito contro Brindisi, ma ha già iniziato a lavorare in vista del ritorno in campo: "A fine mese sarò visitato di nuovo e il dottore mi saprà dire quando potrò rientrare. Spero di poter tornare in campo a marzo, ne ho davvero bisogno e non vedo l'ora. Sto facendo riabilitazione, ho tolto il gesto e sto lavorando per tornare in condizione. Sta andando bene, questa settimana ho ripreso a correre. Mi sento meglio e sto recuperando le forze, quando sarà ora di tornare in campo sarò pronto. Contro Venezia abbiamo lottato a lungo ma credo che avremmo potuto fare di più, nel finale non siamo riusciti a giocare come avremmo voluto. Ma non abbiamo nulla da rimproverarci: la Reyer è una squadra molto forte e ha tanti giocatori di valore, sapevamo sarebbe stata dura".

