VL Pesaro, Perego: "Noi squadra di talento, per la salvezza ce la vedremo con Pistoia e Cantù"

Dal ritiro di Carpegna, il coach della VL Pesaro Federico Perego parla della stagione che sta per cominciare: il via lo darà l'anticipo con la Fortitudo Bologna, in programma il 24 settembre. "Sicuramente il nostro avvio di campionato non è dei più facili - dice Perego - da un lato abbiamo la fortuna di sfidare le due bolognesi in casa: per il pubblico saranno molto interessanti, sono due squadre molto competitive. E in mezzo ci sarà la trasferta di Sassari, che dopo la stagione che ha fatto è sicuramente da annoverare tra i top team della Serie A. Noi partiamo per salvarci: in base a quello che si dice, tenendo conto dei budget, dovrebbe essere una questione tra noi, Pistoia e Cantù, ma noi siamo concentrati solo su noi stessi. Sicuramente abbiamo costruito una squadra con tanto talento, con tanti ragazzi che potrebbero fare il salto di qualità. Non saprei indicare un nome, spero ce ne sia più di uno perché vorrebbe dire che abbiamo fatto un buon lavoro e ottenuto risultati".