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VL Pesaro, presa l'ala-pivot Giovanni Pini

Il 34enne arriva per due mesi, ma con opzione fino a fine anno. Sostituirà Mabor

di Nicola Petricca
4 ott 2026
VL Pesaro, presa l'ala-pivot Giovanni Pini

La VL Pesaro aggiunge un'ala-pivot al proprio pacchetto di lunghi: in biancorosso arriva Giovanni Pini. Classe 1994, vincitore di un'Eurocup con la Reggiana e di quattro campionati di A2, ha firmato un contratto di due mesi, con opzione di prolungamento fino a fine stagione ma anche di uscita unilaterale, da parte del club, a fine novembre.

Pini sostituirà il sud sudanese Andrea Mabor, che ha subito un infortunio al ginocchio durante la prima partita della stagione e ne avrà per 3-4 settimane prima di potersi tornare ad allenare. Il carpigiano è reduce da una stagione ad Avellino, dove ha ottenuto la salvezza ai play-in.




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