VL Pesaro: presentati Pacheco, Demetrio e Sanford Oggi inizia il ritiro dei biancorossi a Carpegna, poi la seconda parte in programma a Lamoli di Borgo Pace. Primo impegno ufficiale fissato per il 18 settembre con la Final Eight di Supercoppa. Coach Petrovic potrà contare su 3 volti nuovi.

Nella sala del Consiglio Comunale la Carpegna Prosciutto Basket Pesaro ha presentato i suoi tre nuovi acquisti: Caio Pacheco, playmaker brasiliano, Leonardo Demetrio, ala grande sempre brasiliana ma con cittadinanza italiana, e Vee Sanford, guardia statunitense. Alla conferenza stampa hanno preso parte anche il presidente della VL Ario Costa ed il direttore sportivo Stefano Cioppi.

Pacheco - classe 1999 - ha giocato per tre anni e mezzo in Argentina a Bahia Blanca e conosce al meglio il capitano biancorosso Carlos Delfino. E' verdeoro ma con origini italiane Demetrio che l'ultima stagione ha vinto tutto in Brasile con il Flamengo. Il suo obiettivo - oltre a far bene con Pesaro - è ritrovare la maglia della nazionale in vista della Coppa America in programma nel 2022. Ha 30 anni – invece - Vincent Sanford “consigliato” da Justin e Gerald Robinson che, lo scorso anno, hanno fatto faville con la VL. Per la guardia il numero 44 dei suoi idoli Gervin e Maravich.

I tre giocatori saranno fin da subito a disposizione del coach Aza Petrovic al primo ritiro in programma a Carpegna da oggi a sabato 21 agosto. Dal giorno dopo i biancorossi si sposteranno a Borgo Pace per un nuovo training camp. Il primo impegno ufficiale è tra un mese esatto – il 18 settembre – nella Final Eight di Supercoppa.



Nel video le interviste a Caio Pacheco, Leonardo Demetrio e Vee Sanford

