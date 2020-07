VL Pesaro, presentato Repesa: "Convinto da Ario. Visto il budget non possiamo fare errori"

Jasmin Repesa

Dopo le prime parole "informali", Jasmin Repesa è stato ufficialmente presentato come nuovo coach della VL Pesaro: "La chiacchierata col mio amicone Ario mi ha fatto pensare che si tratti di un'avventura molto interessante per la mia età e la mia carriera, una sfida completamente diversa da quelle vissute fino adesso: è riuscito a convincermi a venire per un progetto molto importante per me, per lui e per la società. Dobbiamo partire coi piedi per terra, stando molto attenti a non fare errori: visto il budget limitato, non avremo soldi per cambiare in corsa. Per questo siamo molto attenti su come costruire la squadra. Dobbiamo avere una squadra in grado di giocare un basket moderno, che faccia divertire la gente. Sarebbe importante avere qualche italiano da quintetto base".