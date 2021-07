VL Pesaro, preso il centro Camara

La VL Pesaro si rafforza sotto i ferri: dalla Virtus Bologna arriva, in prestito, il centro classe 2001 Gora Camara, reduce da una stagione da 10 punti e 9 rimbalzi di media a Casale Monferrato, in A2. Camara è senegalese ma di formazione italiana, dunque non va a occupare l'ultimo slot per stranieri rimasto vacante nel roster biancorosso. Con la maglia della Virtus è sceso in campo in alcune occasioni nella Champions League 2019 - vinta proprio dai bianconeri - e nel 2018 è arrivato in finale nel Next Gen Tournament, l'Eurolega giovanile, della quale è eletto MVP viaggiando a una media di 12.3 punti, 15.5 rimbalzi e 24 di valutazione.