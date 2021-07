MERCATO VL Pesaro, preso il centro Camara Classe '01, senegalese di formazione italiana, arriva in prestito dalla Virtus Bologna dopo due stagioni in A2 con Casale Monferrato.

VL Pesaro, preso il centro Camara.

La VL Pesaro si rafforza sotto i ferri: dalla Virtus Bologna arriva, in prestito, il centro classe 2001 Gora Camara, reduce da una stagione da 10 punti e 9 rimbalzi di media a Casale Monferrato, in A2. Camara è senegalese ma di formazione italiana, dunque non va a occupare l'ultimo slot per stranieri rimasto vacante nel roster biancorosso. Con la maglia della Virtus è sceso in campo in alcune occasioni nella Champions League 2019 - vinta proprio dai bianconeri - e nel 2018 è arrivato in finale nel Next Gen Tournament, l'Eurolega giovanile, della quale è eletto MVP viaggiando a una media di 12.3 punti, 15.5 rimbalzi e 24 di valutazione.

[Banner_Google_ADS]



I più letti della settimana: