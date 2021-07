VL Pesaro, preso il play Caio Pacheco

Ufficializzato coach Petrovic, la VL Pesaro procede a marce altissime anche nell'allestimento del roster. Ieri l'annuncio della guardia Vee Sanford, oggi quello del play brasiliano Caio Pacheco, che segue il suo CT sull'Adriatico. Classe '99, Pacheco viene dalla fugace esperienza in Liga col Murcia, dove ha giocato da marzo in poi. Prima della Spagna, tre stagioni in Argentina col Bahia Blanca, dal quale è fresco di svincolo.









Salgono così a 6 i componenti della rosa VL: in teoria ci sarebbe pure Eboua, formalmente ancora sotto contratto ma, salvo sorprese, destinato all'addio. Dunque, per arrivare al fatidico 5+5 mancano ancora due italiani e altrettanti stranieri. Il prossimo innesto dovrebbe essere l'ala grande brasiliana Leonardo Demetrio, del Flamengo. L'ultimo nome entrato in circolo invece è quello di Yanik Moreira, centro angolano dell'AEK Atene e vincitore, in maglia Virtus Bologna, della Champions League 2019. Obiettivo a lungo termine, parola di Petrovic, il ritorno in una coppa europea, nel breve invece si punta a un gioco che faccia divertire, concetto che il coach spiega così: "Divertente significa partire dai sacrifici difensivi, rubare la palla e attaccare in 3/4 secondi. Significa difendere forte e far circolare la palla da un lato all'altro. Voglio che Pesaro giochi come ha fatto il Brasile negli ultimi due o tre anni: un basket divertente che comincia con un sacrificio forte in difesa".