VL Pesaro, preso Troy Williams.

Troy Williams è un nuovo giocatore della Carpegna Prosciutto Basket Pesaro. Classe 1994, lo statunitense è un ala piccola che ha militato in NBA con le maglie di Memphis Grizzlies, Houston Rockets, New York Knicks e Sacramento Kings. L'ultima esperienza di Williams è nella lega cinese, scenderà in campo con la maglia numero 5 della Vuelle.

Va verso il taglio, invece, l'estone Henri Drell dopo l'esonero di coach Federico Perego, sostituito da Giancarlo Sacco.



