SERIE A VL Pesaro, Repesa: "Sassari è l'avversario che conosciamo meglio" La Carpegna Prosciutto Basket Pesaro sarà impegnata domenica a Sassari - ore 19 - per la prima del girone di ritorno. Contro la Dinamo, sono già 3 i precedenti in stagione: un successo (in Supercoppa a Olbia) e due sconfitte.

Dodici partite in regular season e dodici vittorie. Il PalaSerradimigni di Sassari è stregato per la Carpegna Prosciuto Basket Pesaro che non ha mai vinto in terra sarda, fatta eccezione per l'81-78 di Supercoppa nella “bolla” di Olbia a metà settembre. Domenica, alle ore 19, la VL sarà impegnata nella prima del girone di ritorno contro una squadra, quella di Gianmarco Pozzetto, affrontata già 3 volte in stagione: oltre al successo citato in precedenza, due ko: 86-71 sempre in Supercoppa e 95-85 alla Vitrifrigo Arena nell'esordio in Serie A. Per questo Jasmin Repesa, coach di Pesaro, mette tutti in guardia.

Sassari e Pesaro si incontreranno pure a metà febbraio nei quarti della Final Eight di Coppa Italia, dove la VL mancava da ben 9 anni.

Nel servizio l'intervista a Jasmin Repesa, coach Carpegna Prosciutto Basket Pesaro

