SERIE A VL Pesaro, secondo "hurrà" di fila: Trieste ko 84-74 Seconda vittoria consecutiva per la Carpegna Prosciutto dopo l'exploit di Brindisi. Nell'84-74 finale spicca la grande prestazione di Simone Zanotti oltre alle doppie doppie di Cain e Robinson. Ultima del 2020 a Bologna contro la Virtus, mercoledì 30.

Il 2020 della VL Pesaro è stato assolutamente un crescendo. Da una prima parte a dir poco disastrosa ad una seconda da urlo. Nel mezzo è cambiato tanto: dai nuovi acquisti che hanno dato qualità e una marcia in più ad una squadra in difficoltà ad un allenatore “top” come Jasmin Repesa che, nel giro di pochi mesi, è riuscito già a imporre le sue idee. Dopo l'exploit di Brindisi, la Carpegna Prosciutto si ripete alla Vitrifrigo Arena contro Trieste. E' la seconda vittoria consecutiva, la sesta in stagione che vale a Pesaro l'ottava piazza in classifica - a pari punti con Reggiana, Treviso e Trento -, l'ultima valida per i play-off. Termina 84-74 per i biancorossi, privi dell'infortunato Massenat ma con un Simone Zanotti in forma smagliante. 21 punti per l'ala grande, miglior prestazione in carriera e in maglia VL. Spiccano pure le doppie doppie di Cain – 15 punti e altrettanti rimbalzi – e Robinson – 12 più 10 assist -. A Trieste non bastano i 22 di Doyle, top scorer della partita, e i 15 di Henry.

Match che si gioca sul filo dell'equilibrio fino al terzo quarto quando Pesaro è avanti 65-62 grazie alla bomba da 3 di Zanotti, dopo quella di Filloy che aveva riportato la Carpegna Prosciutto in parità. Si decide tutto nei 10 minuti finali, dove si gioca punto a punto prima dell'allungo decisivo portato da Justin Robinson. 5 punti a metà del quarto quarto e pesaresi a +6, 79-73. I ragazzi di coach Dalmasson non riescono più a reagire, ancora Robinson e Zanotti – con la regia di Delfino – fissano il punteggio finale sull'84-74. Ultima dell'anno mercoledì 30 dicembre con la sfida alla Segafredo Arena contro la Virtus Bologna: un ennesimo banco di prova per testimoniare la crescita esponenziale della VL Pesaro.

