VL Pesaro sfida Treviso senza Robinson, positivo al covid

Le quattro sconfitte in fila quasi senza colpo ferire, la condizione psico-fisica ai minimi e ora pure il ritorno del covid. Non gira proprio in casa VL Pesaro, che alla vigilia della partita con Treviso annuncia la positività – asintomatica - della sua stella di Coppa, Justin Robinson. Per tutti gli altri altro giro di test in mattinata, al momento comunque non è a rischio l'incontro biancoblu. Che vivono un periodo diametralmente opposto: al rientro dalla sosta subito un ko contro Cantù, poi però quattro successi consecutivi e ingresso nei playoff. Ora è 6° posto e +6 dalla VL, che nonostante tutto comunque è ancora tra le prime 8.









Logan (terzo cannoniere di A con 18.5 di media), Sokolowski e Russell (decisivi nella vittoria dell'andata) e ora anche la guardia Lockett, dall'Hapoel Gerusalemme e con esperienza nelle coppe. Tante individualità e soprattutto un gruppo che marcia spedito, a fronte di una VL senza play titolare e in crisi nera, evidenziata dalla debacle con Reggio. Capitolo rientri: Massenat, per quanto provato dal lungo stop, ha dato grandi segnali di volontà, mentre per Eboua, rimasto in panca all'Unipol Arena, bisogna avere pazienza.