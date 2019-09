VL Pesaro, torna Tau Lydeka

Tautvydas Lydeka è di nuovo un giocatore biancorosso: il centro lituano torna per la terza volta a vestire la divisa della Carpegna Prosciutto Basket Pesaro, dopo le esperienze dal 2010 al 2012 e nel 2015-2016. Lydeka arriva a colmare la lacuna di un centro dopo il caso di DeJuan Blair, squalificato per due anni dalla FIBA per doping. “Amo la città e sono molto carico per questa nuova esperienza: conosco solo lo staff, la squadra è completamente nuova. I ragazzi - continua Lydeka - sono giovani e hanno molto talento. Li ho visti con grande voglia di scendere in campo. Arrivo qui ben allenato, Pesaro è un bel posto in cui giocare e vivere, io e la mia famiglia conosciamo tutto ormai e molti tifosi mi hanno scritto dicendomi che sono molto contenti di avermi di nuovo in città." Per lui già pronta la maglia numero 16, la stessa delle due esperienze precedenti.