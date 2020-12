FOCOLAIO SPENTO VL Pesaro, tutti negativi nel gruppo squadra Dopo Massenat e Serpilli è guarito pure Drell.

Emergenza covid finita in casa VL Pesaro: in base ai risultati dell'ultimo tampone, non ci sono più positivi nel gruppo squadra. È tornato negativo anche Drell, rimasto fuori dalla partita con Reggio Emilia al pari di Massenat e Serpilli, guariti la scorsa settimana.

