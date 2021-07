MERCATO VL Pesaro, ufficiale l'ingaggio di Demetrio L'ala grande arriva dal Flamengo, col quale ha vinto il campionato brasiliano.

Terzo giorno post presentazione di coach Petrovic, terza innesto ufficiale per il roster della VL Pesaro. Dopo Vee Sanford e Caio Pacheco ecco Leonardo Demetrio, ala grande brasiliana classe '94, con un passato nelle serie minori spagnole e reduce da due stagioni al Flamengo, nelle quali ha vinto prima il campionato carioca e poi lo scudetto verdeoro. Coi rossoneri ha pure esordito nella Champions sudamericana ed è stato votato due volte miglior 6° uomo della Lega brasiliana. Preso Demetrio, ai biancorossi resta ancora uno slot per stranieri, che probabilmente sarà speso per il centro titolare. E c'è spazio anche per altri due italiani o equiparati, da affiancare al capitano Delfino, al veterano Zanotti – al 4° anno in VL – e a Tambone.

