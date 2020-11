RITORNO AL PASSATO VL, Tambone: "Con Varese più stimolate del solito. Positivi a Cremona? C'è un po' di ansia" La scorsa estate, la guardia ha lasciato i lombardi per Pesaro.

C'è Pesaro-Varese e per Matteo Tambone, che in estate ha lasciato i lombardi per la VL, non è una partita come le altre: "Sicuramente è più stimolante del solito, contro la mia ex squadra. Loro vengono da un periodo non positivissimo, mentre noi vogliamo continuare a migliorare, limando ogni giorno i dettagli che ci sono mancati in partita. Sarà comunque una gara complicata, Varese, nonostante le assenze di Ferrero e De Vico, è una squadra competitiva, che non molla mai".

La guardia della Carpegna Prosciutto si sofferma poi sui 5 positivi annunciati da Cremona, che domenica era alla Vitrifrigo: "Sapevamo che Cremona non era messa benissimo, qualcuno prima della partita aveva qualche sintomo e quindi l'ansia ce l'avevamo. Adesso che ha cinque positivi... aspettiamo. In allenamento stiamo bene, speriamo di essere sani per domenica".

